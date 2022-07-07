– Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь, – сказал глава государства.

Важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал диверсификацию поставок нефти.

Транскаспийский международный транспортный маршрут — международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Напомним, пятого июля российский суд приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней из-за нескольких документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. В Минэнерго Казахстана седьмого июля сообщили, что экспорт казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме. Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, АО «КТК-Р» обратилось в суд с ходатайством с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяжённость трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

