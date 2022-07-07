Места для покупки и забоя животных на Курбан айт определили в Алматы
Они распложены в шести районах мегаполиса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В ходе брифинга в РСК Алматы стало известно, что для жертвоприношения на Курбан айт утверждены 13 мест, где разрешены убой и продажа жертвенного скота.
Алатауский район:
мечеть Мырзахмет. Микрорайон Қарасу, шоссе Северное кольцо, 15;
мечеть Әскер ата. Микрорайон Айгерім-1, улица Бенберина, 18/4;
мечеть Алгабас. Микрорайон Алгабас, улица Акбопе, 6;
мечеть Аль-Азим. Микрорайон Бурундай, улица Азат, 20А.
мечеть Райымбек батыр. Микрорайон Думан-1, улица Хан Тәңірі, 1.
Наурызбайский район:
мечеть Қалқаман-2. Микрорайон Қалқаман-2, улица Аспандиярова, 84;
мечеть Қарағайлы. Микрорайон Қарағайлы, улица К.Надырова, 1а;
рынок «Таусамалы». Микрорайон Таусамалы, улица Қонаева, 35В.
Турксибский район:
мечеть Қайрат. Микрорайон Қайрат, улица Сарымулдаева, 22.
В определённых местах и мечетях города с 9 по 11 июля будет организовано дежурство сотрудников акимата, полиции, ветеринарной службы и органов санитарно-эпидемиологического контроля.
В стране работает сайт qurban2022.kz для проведения церемонии жертвоприношения дистанционно. К слову, на сайте цена баранов составляет 75 тысяч тенге, КРС обойдётся вам в 395 тысяч тенге. В эту сумму входят услуги мясника. Остальные услуги (разделка, упаковка и доставка) предоставляются бесплатно.
Первый день одного из главных мусульманских праздников Курбан айт приходится на девятое июля. Праздник отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В течение трёх дней после намаза Курбан айт каждому мусульманину необходимо совершить жертвоприношение. Можно использовать верблюдов, коров (быков), баранов или коз (другие животные не годятся). Мясо жертвенного животного раздают нуждающимся семьям.
