– После столкновения на месте аварии скончались пять человек - водитель ВАЗ-2112 Мейрамбек Кенесов, его пассажиры Улан Баесов, Гульмира Мендигалиева, Азат Ермекбаев и Алихан Оразай, который был на руках у мамы. Ещё двое детей Гульмиры Мендигалиевой и Улана Баесова с различными травмами были доставлены в больницу, - говорится в материалах дела.Сам Роман Беккарнаев вину свою признал и заявил, что раскаивается в содеянном. Потерпевшей в суде выступила мать погибшего Улана Баесова, которая заявила, что после смерти сына, снохи и двоих внуков со стороны виновника и его семьи никто приходил и не извинялся, никакую помощь не оказывал и попросила суд назначить ему самое строгое наказание. Другие потерпевшие сделали аналогичные заявления. Приговором суда Роман Беккарнаев был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет. Свой срок он будет отбывать в учреждении УИС минимальной безопасности, а именно в колонии-поселении. Кроме этого, суд лишил его водительских прав на семь лет. Также Беккарнаев должен будет возместить потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 1,8 миллиона тенге и моральный ущерб в размере трёх миллионов тенге.
Вам может быть интересно
17 некорректных заданий и аннулированные баллы: как прошло мартовское ЕНТ в Казахстане
В Казахстане подвели итоги мартовского ЕНТ, в котором участвовали 179 тысяч человек.
Когда в Уральске включат фонтаны
На обслуживание фонтанов в 2026 году из бюджета выделили 7,8 миллиона тенге.
В Казахстане одобрили эвтаназию животных
В новом законе эвтаназию будут применять не во всех случаях.
Ақтөбеде жылыту маусымы 17 сәуірде аяқталады
Әлеуметтік нысандарда жылу беру маусымы 28 сәуірге дейін жалғасады.
Пенсия за воспитание детей: в Казахстане неработающим отцам начнут засчитывать декрет в стаж
Также термин "одинокая мать" заменили на универсальное понятие "одинокий родитель".
Актюбинские "помогайки" арендовали кабинеты прямо в ЦОНе и оказывали незаконные услуги
В Актюбинской области раскрыли схему незаконного посредничества в ЦОНе.
Суд обязал акимат ЗКО провести конкурс на медицинский грант
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Казахстан вошел в топ-20 мировых лидеров в сфере образования
Для обычного студента это означает, что его диплом становится понятнее и престижнее на международном рынке.
Останки древних морских рептилий нашли учёные университета ЗКО
Найдены останки ихтиозавров и плиозавров - морских хищников, которые жили миллионы лет назад.