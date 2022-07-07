К тюремному сроку приговорили борца с коррупцией в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" 19 мая в Теректинском районном суде вынесли приговор в отношении 35-летнего Романа Беккарнаева, который обвинялся по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Речь идёт о трагедии, которая произошла первого января этого года на трассе Самара - Шымкент. Тогда столкнулись  Toyota Land Cruiser и ВАЗ 2112, погибли пять человек, среди которых беременная женщина и годовалый малыш. Ещё двое детей получили травмы. Из материалов дела следует, что в тот день Роман Беккарнаев без соответствующих документов сел за руль Toyota Land Cruiser и выехал из Каратобинского района в Уральск. Около 18:00, несмотря на плохие погодные условия (в тот день в области бушевала метель - прим. автора), он нарушил ПДД, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2112.
– После столкновения на месте аварии скончались пять человек - водитель ВАЗ-2112 Мейрамбек Кенесов, его пассажиры Улан Баесов, Гульмира Мендигалиева, Азат Ермекбаев и Алихан Оразай, который был на руках у мамы. Ещё двое детей Гульмиры Мендигалиевой и Улана Баесова с различными травмами были доставлены в больницу, - говорится в материалах дела.
Сам Роман Беккарнаев вину свою признал и заявил, что раскаивается в содеянном. Потерпевшей в суде выступила мать погибшего Улана Баесова, которая заявила, что после смерти сына, снохи и двоих внуков со стороны виновника и его семьи никто приходил и не извинялся, никакую помощь не оказывал и попросила суд назначить ему самое строгое наказание. Другие потерпевшие сделали аналогичные заявления. Приговором суда Роман Беккарнаев был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет. Свой срок он будет отбывать в учреждении УИС минимальной безопасности, а именно в колонии-поселении. Кроме этого, суд лишил его водительских прав на семь лет. Также Беккарнаев должен будет возместить потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 1,8 миллиона тенге и моральный ущерб в размере трёх миллионов тенге.