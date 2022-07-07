Фото ДЧС Атырауской области Пожар произошёл седьмого июля в 6:20 в многоэтажном доме №4 в микрорайоне Авангард. По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, открытым огнём горела спальня квартиры на четвёртом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарные через лестничный марш эвакуировали четверых детей, которые находились в квартире. 19-летний житель дома получил отравление угарным газом и был госпитализирован. Полностью ликвидировать пожар удалось в 6:50, на месте работали 12 пожарных и три единицы техники. Жертв, к счастью, удалось избежать.