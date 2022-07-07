В этом году выявлен лишь один случай подмены лиц в ходе ЕНТ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 136 баллов на ЕНТ набрала выпускница из ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев в ходе брифинга в СЦК рассказал, что на третьей неделе участник пытался сдать тест, отправив вместо себя постороннего человека.
- Если точнее, старший брат пытался сдать тест вместо младшего. Но благодаря биометрии, распознаванию лиц, идентификации личности при входе мы не допустили этого и приняли соответствующие меры, - сказал Емелбаев.
Позже, отвечая на вопрос журналиста, спикер уточнил - инцидент произошёл в Алматинской области. Ранее сообщалось, что казахстанские абитуриенты могут бесплатно сдать пробное ЕНТ.