Бибигуль Ниеткалиева рассказала суду, как проходил конкурс на строительство двух скандальных многоэтажек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В специализированном межрайонном уголовном суде продолжилось слушание по делу в отношении руководителя отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева
, который обвиняется в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Вместе с чиновником на скамье подсудимых находится 56-летний Александр Нагметов, водитель ТОО «Сырласу».
Согласно обвинительному акту
, в 2020 году отдел строительства и ТОО «Байлы» заключили договор о строительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зачаганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО «Байлы» являлось формальным генеральным подрядчиком, так как основным исполнителем строительства было ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО «Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на строительство, монтажные работы многоэтажных домов на общую сумму 841 миллион тенге. При этом за получение вышеуказанного объёма строительно-монтажных работ, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребовал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а именно 170 миллионов тенге.
Во время судебных слушаний выяснилось, что всеми счетами генерального подрядчика руководил субподрядчик
в лице самого Нургалиева, а так же членов его семьи, на которых были зарегистрированы различные ТОО.
Судебное заседание продолжилось допросом свидетелей, а именно руководителя управления государственных закупок ЗКО Бибигуль Ниеткалиевой. Она рассказала суду, как проходил конкурс по определению подрядчика на строительство двух многоэтажных домов в посёлке Зачаганск.
– В 2020 году в связи с пандемией процедуры госзакупок проходили в специальном порядке, чтобы сократить время проведения конкурсов. Конкурс объявили на вебпортале госзакупок, прикрепили ПСД, потенциальные поставщики должны были подать заявку с указанием цены в течение трёх дней. Требования по опыту работы в спецпорядке не устанавливаются, кроме лицензии на выполнение тех или иных видов работ. Члены комиссии имеют право допустить или отклонить потенциальных поставщиков. Далее портал автоматически сам вскрывает результаты уплаченных налогов и ценовых предложений. Если цены потенциальных поставщиков одинаковые, то победителем будет признан тот поставщик, у кого выше показатель уплаченных налогов. Эти сведения мы не видим, портал работает автоматически, - рассказала Бибигуль Ниеткалиева.
По её словам, на строительство двух многоэтажных домов в посёлке Зачаганск конкурс был объявлен в 2020 году тремя лотами. По лоту №55 в нём принимали участие семь потенциальных поставщиков - это ПК «Домостроитель», ТОО «Молдир», ТОО «Байлы», ТОО «СМК-Атамекен», ТОО «СКФ «Наурыз», ТОО «Таскала транс газ» и ТОО «Марасант». Из этих предприятий к конкурсу допустили ТОО «СМК-Атамекен» и ТОО «Байлы», Арман Уксукбаев как член комиссии проголосовал «за» эти компании. По лоту №54 заявку на участие предоставили эти же компании. К конкурсу было допущено лишь ТОО «СМК-Атамекен», у остальных отсутствовали те или иные документы. Однако по закону конкурс посчитали несостоявшимся, так как участвовало лишь одно предприятие. Конкурс проводился повторно.
– Во втором круге приняли участие шесть поставщиков, пять были допущены, конкурс признан состоявшимся, победителем определен ТОО «Байлы». На исход конкурса повлиять никто не может, ценовые предложения никто не видит, портал автоматически определяет сам. Я, как руководитель управления и член комиссии, ни от кого не слышала, чтобы от кого-либо поступали просьбы по поводу конкурса либо оказывалось давление. Из допущенных предприятий победителем признается та компания, которая предложила наименьшую сумму, - отметила Бибигуль Ниеткалиева.
Таким образом, руководитель управления госзакупок ясно дала понять, что никто из членов комиссии, в том числе и Арман Уксукбаев не могли повлиять на итоги конкурса по определению генерального подрядчика, в данном случае ТОО «Байлы».
