Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 7 июля в 11:00 составил 478.03 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Официальный курс Нацбанка составляет 469.26 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 484-485 тенге, покупают по 470-473 тенге.