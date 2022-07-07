«Брендовый» коньяк готовил у себя дома житель Алматинской области
Готовился алкоголь в антисанитарных условиях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Изображение с сайта Pixabay
В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Илийском районе выявили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Мужчина в нежилом помещении частного дома в антисанитарных условиях незаконно изготавливал коньяк.
- В ходе осмотра обнаружены и изъяты учётно-контрольные марки, алкогольная продукция, спирт и различные предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции. По данному факту начато досудебное расследование, - говорится в сообщении.
Иная информация разглашению не подлежит.
