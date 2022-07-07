- На данном земельном участке будет произведена вырубка 17 зелёных насаждений в соответствии с разрешением, выданным управлением зелёной экономик. Будут проведены соответствующие мероприятия по компенсационному восстановлению деревьев путём посадки саженцев взамен вырубленных, в общем количестве 170 штук, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители Бостандыкского района в социальных сетях сообщали, что спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в выставочном комплексе «Атакент» вырубает деревья вокруг своей территории. В самой компании, что возводят новое строение на площади 23 тысяч квадратных метров.Примечательно, что управление зелёной экономики сделало репост публикации «Дельфина» без комментариев. Тем не менее, жители переживают, что под снос пойдут куда более 17 деревьев.