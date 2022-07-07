Администрация обещает совершить компенсационную посадку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Аксае 2 тысячи саженцев высадят вдоль южной объездной дороги Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители Бостандыкского района в социальных сетях сообщали, что спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в выставочном комплексе «Атакент» вырубает деревья вокруг своей территории. В самой компании
, что возводят новое строение на площади 23 тысяч квадратных метров.
- На данном земельном участке будет произведена вырубка 17 зелёных насаждений в соответствии с разрешением, выданным управлением зелёной экономик. Будут проведены соответствующие мероприятия по компенсационному восстановлению деревьев путём посадки саженцев взамен вырубленных, в общем количестве 170 штук, - говорится в сообщении.
Примечательно, что управление зелёной экономики сделало репост публикации «Дельфина» без комментариев. Тем не менее, жители переживают, что под снос пойдут куда более 17 деревьев.