Для выяснения причин аварии создаётся специальная комиссия, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два человека погибли и трое пострадали при взрыве трубопровода на месторождении Тенгиз Шестого июля на участке завода ТОО «Тенгизшевройл» произошёл срыв соединения трубопровода. На месте погиб работник ТОО «Сенимды Курылыс», в клинике скончался работник ТОО «Агропром техника». Пострадали трое работников других подрядных организаций. Департамент полиции начал расследование по статье «Нарушение правил охраны труда». В пресс-службе акимата Атырауской области сообщили, что глава региона Серик Шапкенов провёл экстренное совещание в связи с ЧП.
- Серик Шапкенов выразил искренние соболезнования семьям погибших работников и отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь. Кроме того, глава региона поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим работникам, - говорится в сообщении.
Для выяснения причин аварии создаётся специальная комиссия, в рамках которой будет проводиться соответствующая работа. В пресс-службе управления здравоохранения информировали, что одного пострадавшего доставили в областную больницу на самолёте ТОО «Тенгизшевройл», врачи проводят обследование пациента. Второй пострадавший госпитализирован в Жылойскую районную больницу с закрытой травмой тазобедренного сустава. Его состояние оценивается как средне стабильное. Третьему пострадавшему оказывают психологическую помощь сотрудники медицинского учреждения «Клиника ТШО» на месторождении.