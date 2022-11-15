Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Токаев прилетел в Алматы

Президент прибыл в мегаполис с рабочей поездкой. Фото "Борт №1" в Telegram Об этом сообщила пресс-служба Акорды. - Глава государства прибыл с рабочей поездкой в город Алматы, - говорится в сообщении. Ранее президент прилетал в Алматы в конце мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Токаев прилетел в Алматы
Президент прибыл в мегаполис с рабочей поездкой.
Современный миропорядок переживает мощный кризис - Токаев
Современный миропорядок переживает мощный кризис - Токаев
Фото "Борт №1" в Telegram Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
- Глава государства прибыл с рабочей поездкой в город Алматы, - говорится в сообщении.
Ранее президент прилетал в Алматы в конце мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы президент

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article