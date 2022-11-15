Токаев прилетел в Алматы

Президент прибыл в мегаполис с рабочей поездкой. Фото "Борт №1" в Telegram Об этом сообщила пресс-служба Акорды. - Глава государства прибыл с рабочей поездкой в город Алматы, - говорится в сообщении. Ранее президент прилетал в Алматы в конце мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.