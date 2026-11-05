Токаев встретил короля Иордании в аэропорту столицы

В честь прибытия высокого гостя на лётном поле устроили торжественную церемонию встречи

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу ІІ бен аль-Хусейна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В честь прибытия высокого гостя на лётном поле устроили торжественную церемонию встречи - была выстроена рота почётного караула.

Визит иорданского монарха проходит 5-6 ноября. Ранее сообщалось, что ключевым поводом для приезда стало участие в саммите Акабского процесса с участием лидеров ряда государств, который состоится в Астане 6 ноября.