Токаев высказался о новой роли Центральной Азии в мире

По словам президента, голос Центральной Азии в глобальных процессах становится всё более весомым.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана, сообщает пресс-служба Акорды. В начале своего выступления глава государства выразил признательность президенту Кыргызстана Садыру Жапарову за гостеприимство и организацию встречи, после чего акцентировал внимание на усилении позиций региона на мировой арене.

По словам президента, голос Центральной Азии в глобальных процессах становится всё более весомым. В качестве яркого примера он привел важное достижение соседей:

- Ярким подтверждением этому стало избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Пользуясь случаем, поздравляю президента Кыргызстана уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова и весь кыргызский народ с этим историческим достижением, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что ранее озвученные инициативы - в том числе по институциональному развитию Консультативных встреч - сохраняют свою актуальность и требуют тесного взаимодействия.

- Казахстан привержен достигнутым договоренностям, нацелен на дальнейшее продвижение созидательных инициатив, направленных на укрепление уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, общими усилиями мы добьемся еще больших положительных результатов на пути к общему прогрессу, - подчеркнул лидер Казахстана.

В завершение своего выступления Токаев пожелал успешного проведения следующих мероприятий в рамках формата Консультативных встреч туркменской стороне.