Токаев выступил против культа «легких денег» и показной роскоши в медиапространстве

Касым-Жомарт Токаев осудил популяризацию в СМИ и соцсетях показного праздного образа жизни, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что трансляция иллюзорного богатства негативно влияет на молодежь, сбивая подрастающее поколение с верного пути и искажая истинные жизненные ориентиры.

- Молодежь должна видеть в медиапространстве наглядные, убедительные примеры созидательного труда, честного заработка и высокой внутренней культуры, а не иллюзорный мир демонстративного расточительства и бестолковой праздности. Современные журналисты призваны совмещать в себе две важнейшие роли: быть беспристрастным зеркалом, правдиво, объективно отражающим действительность, и мощным прожектором просвещения, озаряющим путь нации к прогрессу, - заявил он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что стремление построить прогрессивное государство не должно приводить к забвению национальных ценностей. По мнению президента, авторитет страны на мировой арене начинается с внутренней культуры каждого гражданина и соблюдения простых правил приличия.

- Необходимо возрождать благородные качества, присущие нашему народу. Это должны глубоко понимать наши граждане, особенно молодежь. Очевидно, что страна, обладающая высокой культурой, будет пользоваться признанием и авторитетом во всем мире. А настоящая культура начинается с простых правил: соблюдения моральных принципов как дома, так и на людях, умения правильно вести себя в обществе, уважения к другим. Казахи никогда не переступали черту приличия, всегда чтили старших и заботились о младших. Относились к ближнему с состраданием, протягивали руку помощи оступившимся. В этом и заключаются наши истинные черты, - сказал президент.

Глава государства отдельно указал на то, что в обществе недопустимы любые действия, которые ущемляют достоинство человека или угрожают его безопасности. Он призвал журналистов активно включиться в работу по укреплению этических норм.