Некоторые силы, по словам президента, намерены устроить революцию внутри страны. Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно - Токаев Фото: Акорда Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью области Абай сказал, что в стране началась большая политическая кампания.
- Конечно, так как это выборы, будут различные дебаты. Кроме того, могут быть люди, которые высказывают мнение, противоречащее интересам страны, и даже распространяют ложную информацию. Мы должны быть осторожны с этим. После объявления выборов распространялись различные ложные данные, информация, то есть фейки, активизировались кибератаки. Это непросто. Некоторые силы организуют такие акции из-за границы и намерены устроить революцию внутри страны. Они хотят предотвратить позитивные изменения в Казахстане. Но мы не отклонимся от нашего курса, - сказал президент.
Выборы президента пройдут 20 ноября. В Казнете уже неделю продолжаются кибератаки, это сказывается на доступности и скорости интернет-соединения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.