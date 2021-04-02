Токаев заявил о нехватке вакцин: За два месяца прививки получили менее 0,2% населения

Казахстан значительно отстаёт от государств-лидеров по темпам вакцинации населения из-за нехватки вакцины. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что успешность борьбы с пандемией становится одним из ключевых элементов страновой конкурентоспособности, и Казахстану важно не остаться на обочине мирового восстановительного роста, не попасть в категорию стран-аутсайдеров. – По темпам иммунизации мы значительно отстаём от государств-лидеров. На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек (первым компонентом – 137 346 человек). Причина такого положения проста – нехватка вакцин. Правительство заверяло, что договорённости по "Спутнику V" и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля, – сказал президент. Он отметил, что по прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,2% населения страны, и теперь ему приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины. – Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок. Затяжка в вакцинации – это не абстрактная проблема. Речь идёт о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства, – добавил глава государства. Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев ответственно подходить к вопросу вакцинации и не верить различным слухам. – Мы должны, прежде всего, понимать следующее: от успешного проведения массовой вакцинации зависит здоровье и материальное благополучие нашего народа, – подчеркнул он. Президент отметил, что ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, а также становятся причиной социального напряжения. Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверять постоянно, другие не проверяют вообще. – При прокуратуре должен функционировать call-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов. Межведомственная комиссия при правительстве совместно с акимами должна упорядочить работу мониторинговых групп, – подчеркнул глава государства. Президент Казахстана сообщил, что поручил провести в стране выборочное популяционное исследование на антитела, результат уже готов. – Проект реализован при поддержке ВОЗ в городах Алматы, Костанай и Усть-Каменогорск. Протестировано семь тысяч человек. По предварительным данным, распространённость антител составила 40-61%, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что с февраля отмечается двукратное увеличение числа авиапассажиров, которые прибывают в страну без результатов ПЦР-исследований. В ноябре прошлого года доля таких пассажиров составляла 7,3%, сейчас – 27%. – В итоге в стране подтверждено наличие всех трёх мутировавших штаммов с более высокой контагиозностью. Общий рост заражений сопровождается увеличением пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, а также ростом летальных случаев, – добавил он. Касым-Жомарт Токаев заявил, что в юбилейный год Казахстан должен победить болезнь. – В этом году 30 лет нашей независимости. Я считаю, что этот год должен стать годом коренного перелома в борьбе с пандемией, раз и навсегда мы должны навсегда избавиться от коронавируса, – сказал глава государства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.