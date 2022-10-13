- Изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 миллионов человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26% ВВП. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой, - сказал президент.

- Крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА, - предложил глава государства.

Фото Борт№1 в Telegram По словам Касыма-Жомарта Токаева, становится всё более важным экологическое измерение.Климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков.13 октября в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это международный форум, объединяющий государства азиатского континента. На встрече присутствуют президенты Азербайджана, Ирана, Ирака, Катара, Кырыгзстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана.

Сегодня СВМДА включает 27 государств-членов, среди которых Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Китай, Палестина, Россия, Турция и Южная Корея. Ещё 8 стран имеют статус наблюдателей, среди них - США, Украина, Филиппины, Япония, Беларусь.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.