Томограф за полмиллиарда тенге купят для облбольницы Уральска

В областном управлении здравоохранения подписаны договоры по двум проектам государственно-частного партнерства. На деньги бизнесменов будет приобретен новый томограф для областной клинической больницы и построена врачебная амбулатория в селе Лубенка Чингирлауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ранее эти два проекта были одобрены депутатами на сессии областного маслихата. Руководитель управления здравоохранения отметил, что метод ГЧП отвечает поручениям Главы государства. - Привлекая частных инвесторов с сферу здравоохранения, мы снижаем нагрузку на бюджет и улучшаем качес