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Социум Экономика

Томограф за полмиллиарда тенге купят для облбольницы Уральска

В областном управлении здравоохранения подписаны договоры по двум проектам государственно-частного партнерства. На деньги бизнесменов будет приобретен новый томограф для областной клинической больницы и построена врачебная амбулатория в селе Лубенка Чингирлауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ранее эти два проекта были одобрены депутатами на сессии областного маслихата. Руководитель управления здравоохранения отметил, что метод ГЧП отвечает поручениям Главы государства. - Привлекая частных инвесторов с сферу здравоохранения, мы снижаем нагрузку на бюджет и улучшаем качес
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Томограф за полмиллиарда тенге купят для облбольницы Уральска
В областном управлении здравоохранения подписаны договоры по двум проектам государственно-частного партнерства. На деньги бизнесменов будет приобретен новый томограф для областной клинической больницы и построена врачебная амбулатория в селе Лубенка Чингирлауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ранее эти два проекта были одобрены депутатами на сессии областного маслихата. Руководитель управления здравоохранения отметил, что метод ГЧП отвечает поручениям Главы государства. - Привлекая частных инвесторов с сферу здравоохранения, мы снижаем нагрузку на бюджет и улучшаем качество обслуживания населения, - отметил руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат Тосекбаев. В настоящее время диагностика больных в областной клинической больнице проводится на томографе 2007 года выпуска. Он уже устарел как морально, так и физически. Износ оборудования составляет 100%. - Стоимость контракта составляет 818 млн тенге. Сам новый томограф стоит 550 млн. Срок проекта – 5,5 лет. ТОО «ДАЛ» из Алматы победило в конкурсе по реализации этого проекта, - заявила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Айзада Шукургалиева. В компании «ДАЛ» отметили, что новый томограф значительно увеличит время обслуживания пациентов, которое в данный момент составляет от 40 до 90 минут. - Будет приобретен МРТ 1.5 Тл, оснащенный сверхпроводящим магнитом с активной системой экранирования. Оборудование известного американского производителя «Дженерал электрик, - сообщила представитель ТОО «ДАЛ» Сания Мырзагалиева. Второй проект будет реализован ТОО «Лайгэ» из Уральска. Компания построит врачебную амбулаторию в селе ЛубенкаЧингирлауского района ЗКО. Проект оценивается в сумму 167 млн тенге. Срок реализации – 5,8 лет. Действующая в данный момент амбулатория размещена в выполненном из самана здании, обложенном кирпичом. Процент износа составляет 100%. В течение срока реализации проекта вложенные частные инвестиции будут выплачиваться бизнесменам из бюджета области. В 2018 году на приобретение томографа предпринимателям выплатят 267 млн тенге, по амбулатории сумма выплат на этот год составит 33 млн тенге. Руслан АЛИМОВ
ГЧП Управление здравоохранения

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