Иллюстративное фото с сайта Tengrinews.kz Таким образом, в целях возмещения жителям ущерба монополистом снижен тариф с 5,31 до 4,51 тенге. Всего по актам прокуратуры Атырауской области в этом году в судебном порядке принудительно отменены тарифы 7 монополистов и введены временные компенсирующие тарифы, чем защищены права 57 тысяч граждан и более 900 предпринимателей. В частности, 4 тысячи предпринимателей освобождены от обязательства по внесению предоплаты за электроэнергию. Требования монополиста о выплате 100% предоплаты признаны неправомерными, так как в соответствии с законом потребитель уплачивает за фактически потребленную энергию. В другом случае ТОО «Жылыой су» завышена стоимость услуг за счет необоснованного включения затрат на приобретение материальных ресурсов и искусственного увеличения штата. - Мерами реагирования для жителей Жылыойского района тариф по подаче воды снижен с 200 до 149 тенге, тепла - с 2500 до 1870 тенге, по отводу сточных вод - с 99 до 71 тенге. Вопрос соблюдения законности при формировании тарифов на электро-, теплоэнергию находится на особом контроле органов прокуратуры, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.