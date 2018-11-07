Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы прокуратуры ЗКО, 16 июня полицией Бурлинского района на месте преступления были задержаны трое молодых людей на автомашине «Ауди», которые занимались незаконной охотой на территории Кирсановского государственного заповедника. - Приговором районного суда от 25 сентября трое жителей города Аксай осуждены по пункту 1 части 4 статьи 337 УК РК "Незаконная охота" и приговорены к 600 часам общественных работ, а также с них взыскан материальный ущерб в размере 1,8 млн тенге и в доход государства конфискованы орудия преступления – ружье и автомобиль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.