Виталий Кушнер написал заявление об увольнении 22 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы акима ЗКО, Виталий Кушнер написал заявление об увольнении с должности заместителя акима Теректинского района по собственному желанию. На эту должность он был назначен в 2016 году. Напомним, в Нацбюро по противодействию коррупции по ЗКО сообщили, что в отношении Виталия Кушнера и Карима Джакупова ведется досудебное расследование по статье 366, ч. 2 УК РК "Получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие)". Карим Джакупов ранее также покинул должность акима Теректинского района по собственному желанию.