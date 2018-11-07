До 10 ноября СКИДКИ! Детские группы – 10 000 тг вместо 14 000 тг., Взрослые группы – 12 000 тг вместо 16 000 тг. Вы можете оплатить за два месяца обучения по акционной стоимости!

Теперь и для тех, кто проживает в Зачаганске, предоставляется прекрасная возможность изучать английский язык в одном из лучших филиалов образовательного центра. - Это наш десятый филиал в Уральске. И могу с уверенностью сказать, что один из лучших филиалов Destination, - говорит. – Красивейший офис, просторные кабинеты, опытный преподавательский состав и удобное расположение. Приходите посмотреть на наш новый филиал и записывайтесь на занятия.Как и в других филиалах, в новом центре занятия будут проводиться в группах по возрасту и уровню знания английского. Языковая школа принимает детей с пяти лет. Будут группы с русским и казахским языками обучения. Взрослые также приглашаются, для них занятия могут проходить в вечернее время.

Хотим поделиться отличной новостью – совсем недавно Destination открылся в Актобе и в Самаре! Сообщите своим близким и друзьям из Актобе и Самары о нашем открытии!

*Speaking Club с носителем языка преподавателем Мишель Лиосис *Художественная школа *Спидкубинг – скоростная сборка кубика Рубика *Воскресные игры, спортивные мероприятия, походы в кино и много других интересных событий.

Ждем вас в будние дни с 9.00 до 19.00. Адрес: ул. М. Мөнкеұлы, 105/1, 8-747-342-07-07

Напоминаем адреса наших филиалов. В Уральске: - 6 мкр (62 дом), тел.: 26-20-53, - 5 мкр (пр. Абулхаир хана, 175), тел.: 33-23-48, - мкр. Кунаева, 4 (напротив ТЦ Клондайк), тел.: 22-20-18, - филиал в ТРЦ Asia Mall (3 эт.), тел.: 8-778-992-90-45, - ТРЦ Alem Plaza (4 эт.), тел.: 33-04-08, - ТД Start (район Детсад), тел.: 8-778-625-99-20, - Юбиляр, тел.: 53-60-61, - Юбилейная (пл. М. Маметовой), тел.: 918-018. Наш филиал в Аксае: БЦ «Арт Сити», тел.: 8(71133)9-28-28 Наш филиал в Актобе: ул. Маресьева, 105, Бизнес Центр «Matrix», тел.: 8-707-545-04-04 Наш филиал в Самаре: ул. Чапаевская, тел.: 187 +7-901-943-00-33

