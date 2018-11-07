Иллюстративное фото с сайта smolensk-info.ru По информации департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло около 20.00 6 ноября. - Водитель автомобиля марки "Субару" уснул за рулем, в результате чего совершил столкновение сразу с двумя машинами марки "Тайота Прадо" и "КИА". На месте происшествия был заполнен административный протокол, в результате столкновения транспортных средств жертв и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. В отношении водителя автомобиля "Субару" был заполнен административный протокол по статье 610 КоАП "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.