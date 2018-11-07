На углу улиц Чкалова и Семипалатинской находится контейнерная площадка. На ней нет ни одного контейнера. Люди вываливают мусор прямо на землю. - Здесь было три контейнера для мусора. Потом один украли. Но недавно и два оставшихся тоже исчезли. Мы жаловались в ТОО «Орал Таза Сервис». Там нам сказали, что будут рассматривать варианты. Но ничего не изменилось. Собаки растаскивают отходы по округе, - говорит Гульдана Шайкенова. Также пустая контейнерная площадка на улице Деповская. Хотя недавно на ней было установлено три контейнера. - Я убираю мусор с обочины дороги и кладу его на территории контейнерной площадки. Больше его складывать некуда, - заявил сотрудник «Жайык Таза Кала». В ТОО "Орал Таза Сервис" отметили, что они занимаются вывозом мусора. Но контейнерные площадки и сами контейнеры находятся на балансе городского отдела ЖКХ и жилищной инспекции. - Мы обратились в городской отдел ЖКХ и жилищной инспекции. На улице Чкалова и Деповская украли контейнеры для ТБО. Мусор скапливается, - отметил руководитель отдела эксплуатации ТОО "Орал Таза Сервис" Жасулан Ешмухамбетов. В отделе ЖКХ тоже наслышаны о проблеме. Но ее решение упирается в отсутствие финансовых средств. - Мы составили бюджетную заявку. Но пока ее не одобрили. Нужно провести инвентаризацию всех имеющихся контейнеров в городе. Ведь среди них есть уже изношенные и непригодные к эксплуатации, - заявил заведующий сектором благоустройства Роман Жумиев. В пресс-службе акима Уральска сообщили, что данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст. 188 ч. 1 "Кража чужого имущества" УК РК. Проводится комплекс мероприятий по установлению лица, совершившего данное правонарушение Всего по Уральску не достает порядка 300 контейнеров. Особенно остро эта проблема ощущается для жителей частного сектора городских окраин.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.