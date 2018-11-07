Фото с сайта akorda.kz - Важной составляющей стартапа является финансовая поддержка, конечно. Для этого мы создаем клуб бизнес-ангелов, Ассоциацию венчурных капиталистов, Фонд соинвестирования. Я думаю, что в целом и правительство, и все эти фонды будут активно поддерживать талантливых ребят, которые будут заниматься (инновациями - прим.), - сообщил президент на открытии Astana Hub. Назарбаев поручил бизнесу, крупным казахстанским компаниям и социальным бизнес-объектам поддержать стартаперов, заключить договоры и коммерциализировать их работу. - Приглашаю всех бизнесменов принять участие в осуществлении данных инициатив. Я думаю, всех их надо специально собрать и дать соответствующее указание, чтобы они занимались. За этим премьер-министр будет следить, - отметил президент. По данным сайта Акорды, клуб бизнес-ангелов получил название QazAngels. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.