Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем будет 6 градусов выше нуля, ночью +2. В Атырау также переменная облачность, 7 градусов тепла днем и 5 радусов тепла ночью. В Актобе днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, ночью температура воздуха составит -4. В Актау по-прежнему тепло. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла, ночью +5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.