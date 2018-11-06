На чемпионат мира по панкратиону прибыло свыше 30 представителей из разных стран. Ернат выступал в весовой категории до 55 кг. Атырауский спортсмен провел 3 встречи и только в полуфинале уступил украинскому спортсмену. - Панкратион занял свое особое место на мировой арене, он развивается из года в год, увеличивается и интерес к данному виду спорта. В прошлом году участвовало 22 страны, в этом году добавилось 8. В общем счете, в чемпионате приняли участие более 300 спортсменов, - рассказал тренер Нуртилек Конашев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.