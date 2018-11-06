Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Как рассказала председатель ОО «Арба» Гульмира БАТПАКУЛОВА, в обществе состоят около 280 людей с ограниченными возможностями, которые не унывают и развивают общее дело. Так, в здании общества функционирует массажный кабинет, мини-швейный цех и комната психологической помощи. - В ателье у нас работают четыре человека. Девочки все с ограниченными возможностями. Мы шьем по заказу. Заказов не так много. Но они есть. Это в основном национальные костюмы, приданное для невесты. Одежду тоже шьем. Участвуем в ярмарках. Делаем сувениры. Также мы обучаем всех желающих шитью, вязанию. Без дела не сидим, - рассказала заведующая швейным цехом Баян САРСЕНБАЕВА. Стоит отметить, что на базе общества расположена диспетчерская инватакси. Люди с ограниченными возможностями, нуждающиеся в в машине, обращаются в службу специального такси. - В нашем таксопарке есть одна машина. Вызовов очень много. Нашими услугами могут пользоваться люди-инвалиды и с другими заболеваниями. В транспорте нуждаются не только люди-колясочники, но и люди с онкологическими заболеваниями. В день бывает по 60 заказов - отвезти на работу, в лечебные учреждения, на реабилитацию и в образовательные учреждения. Одна машина не успевает. Водителями работают ребята без инвалидности, - рассказала Гульмира БАТПАКУЛОВА. Сегодня АО "Народный банк Казахстана" вручил ключи от автомашины "Газель" стоимостью 9,5 млн тенге. - Частный благотворительный фонд "Халык" совместно с АО "Народный банк Казахстана" запустил по стране обширный социальный проект. Это приобретение 20 специализированных автомобилей, адаптированных для передвижения малоподвижных граждан. Эта акция рассчитана на 191 млн тенге. Данные автомобили со специальным оборудованием были направлены региональным общественным объединениям. В городе Уральск это ОО "Арба". Сегодня мы передали ключи от специального автомобиля для инвалидов-колясочников. Он оснащен круговым остеклением, выдвижной правой дверью, - рассказала заместитель директора по малому и среднему бизнесу АО "Народный банк Казахстана" Бэлла ТЮ. По словам руководителя Уральского городского отдела внутренней политики Ербола КУШЕКОВА, акимат города Уральск тоже поспособствовал реализации данной акции. - Мы, как местный исполнительный орган, посодействовали в том, чтобы АО "Народный банк" в рамках своего социального проекта, приобрести данный автотранспорт, - отметил Ербол КУШЕКОВ.