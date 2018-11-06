В ДВД приостановили расследование резонансного дела, в котором есть очевидные улики, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Полтора года назад на оптовом рынке Ерхана Тлеумбетова, торговавшего арбузами, на белом автомобиле  "Тойота Ланд Крузер" забирает некий мужчина. После этого в живых мужчину уже не видел никто. А спустя полтора месяца на окраине Актобе нашли изуродованное тело Тлеумбетова. На камеру видеонаблюдения попала и загадочная машина, и ее водитель. Несмотря на это, полиция уже полтора года не может найти автомобиль и установить владельца. Родные убитого узнали, что следователи и вовсе приостановили расследование «в связи с неустановленными лицами, подлежащими к привлечению к уголовной ответственности». - На видео отчетливо видно, что водитель джипа, заехав на рынок, поднимает руку и с кем-то здоровается. Выходит, его там знают. Да и таких дорогих внедорожниках ведь в городе не так много. А в полиции никак не могут найти ни машину, ни водителя. Как такое возможно? – возмущается тетя погибшего Галия Есенаманова. - В настоящее время сроки по данному уголовному делу прерваны. Прокуратура области на сегодня проверяет законность принятых решений, - прокомментировал ситуацию  руководитель управления прокуратуры Актюбинской области Азамат Кустанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА