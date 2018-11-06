Иллюстративное фото из архива "МГ" Полтора года назад на оптовом рынке Ерхана Тлеумбетова, торговавшего арбузами, на белом автомобиле "Тойота Ланд Крузер" забирает некий мужчина. После этого в живых мужчину уже не видел никто. А спустя полтора месяца на окраине Актобе нашли изуродованное тело Тлеумбетова. На камеру видеонаблюдения попала и загадочная машина, и ее водитель. Несмотря на это, полиция уже полтора года не может найти автомобиль и установить владельца. Родные убитого узнали, что следователи и вовсе приостановили расследование «в связи с неустановленными лицами, подлежащими к привлечению к уголовной ответственности». - На видео отчетливо видно, что водитель джипа, заехав на рынок, поднимает руку и с кем-то здоровается. Выходит, его там знают. Да и таких дорогих внедорожниках ведь в городе не так много. А в полиции никак не могут найти ни машину, ни водителя. Как такое возможно? – возмущается тетя погибшего Галия Есенаманова. - В настоящее время сроки по данному уголовному делу прерваны. Прокуратура области на сегодня проверяет законность принятых решений, - прокомментировал ситуацию руководитель управления прокуратуры Актюбинской области Азамат Кустанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.