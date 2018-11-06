Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 6 ноября, на информационной площадке региональной службы коммуникаций прошла пресс-конференция с участием руководителей палаты предпринимателей ЗКО. За 10 месяцев 2018 года в палату предпринимателей поступило более 200 письменных обращений от бизнесменов по вопросам защиты бизнеса. - Реально решены более половины обращений. Следует отметить, что идет снижение письменных обращений. Это объясняется тем, что субъекты бизнеса начали ощущать существенную поддержку со стороны государства. Произошли также изменения в самой структуре обращений, основная доля которых в настоящее время приходится на вопросы получения льготных кредитов, споры между субъектами, субсидий, дальнейшего развития бизнеса, - рассказал заместитель директора по правовым вопросам палаты предпринимателей ЗКО Нуржан МАКСОТОВ. Стоит отметить, что общая сумма защищенных имущественных прав за указанный период составляет 130 млн тенге. Около 70 процессуальных судебных документов подготовлено для защиты прав предпринимательской деятельности. - Среди них исковые заявления, апелляционные и кассационные жалобы. Принято участие в семи судебных разбирательствах, по трем из которых достигнуто положительное разрешение и защищены законные интересы предпринимателей, - отметил Нуржан МАКСОТОВ. По словам Нуржана МАКСОТОВА, особое внимание уделяется праворазъяснительной работе. По итогам 2018 г. проведено более 90 профилактических мероприятий, направленных на разъяснение вновь принятых и действующих законов и подзаконных актов. В данной работе использовались форматы рабочих встреч с участием представителей государственных органов, «кабинета прокурора», «круглых столов», совещаний, лекций, бесед и т. д. С использованием электронных платформ (фейсбук, инстаграм и т.д.) опубликовано более 60 материалов разъяснительного характера. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.