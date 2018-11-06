Около 2000 нарушений ПДД были выявлены в ходе оперативно-профилактического рейда «Внимание, пешеход!", прошедшего с 29 октября по 2 ноября в Атырау. По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, по итогам рейдовых мероприятий было зарегистрировано 132 водителя, которые не пропустили пешеходов, для принятия решений в суд были направлены материалы по 26 водителям, управлявшим автомобилем в нетрезвом состоянии. - Очень много пешеходов не реагировали на замечания полицейских, которые призывали соблюдать правила дорожного движения. В течение 4 дней 420 пешеходов были привлечены к административной ответственности за то, что переходили дорогу в неустановленном месте. Лица, нарушающие правила дорожного движения, в соответствии со статьей 615 КоАП РК выплачивают штраф в размере 2 МРП, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Отметим, что с начала года из-за небрежности пешеходов произошло два ДТП. В результате ЧП 1 человек погиб, второй получил травмы различной степени тяжести. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.