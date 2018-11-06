Детская деревня была открыта с участием президента детского фонда «Бобек» Сары Назарбаевой 2 ноября 2003 года. Ее построили за счет инвестиций Карачаганакской интегрированной организации, предназначенных для развития социально-культурных программ области. Сегодня в девяти коттеджах проживают 83 воспитанника в возрасте от 3 до 18 лет, есть гостиная, три спальни, кухня-столовая, ванные комнаты, отдельная комната для мамы-воспитателя. Один – переоборудован под Дом юношества на 10 человек. Также здесь располагаются центр досуга с музыкальным, тренажерным и танцевальным залами, библиотекой, имеется медпункт, летняя эстрада, игровые площадки для детей. – Деятельность семьи в Детской деревне организуется в интересах детей и направлена на их социальную защиту, психолого-медико-педагогическую реабилитацию и социальную адаптацию, – говорит директор Разия Суюнчалиева. – За 15 лет существования нами были выпущены 193 воспитанника и на опеку передано 72 ребенка. Это единственное в области учреждение для детей-сирот семейного типа. Дети обучаются в СОШ №13, 20, 22, 30, областных специальной школе-интернате для детей с нарушением интеллекта, школе-интернате-комплексе для детей с нарушением слуха и речи. Для развития их творческих способностей и организации досуга налажена работа кружков по интересам и спортивных секций. На сегодня в Деревне порядка 20 постоянных партнеров, которые закреплены за каждым коттеджем. АО «ЗапКазРЭК», «КазТрансГаз», «АгроРемМаш», ОО «Конденсат-Келешек», «Народный банк Казахстана», ТОО «Фирма Родник», «АлауГаз», ЗКО филиал РОО «Союз судей РК», КГУ «Қоғамдық келiсiм» и другие организуют летний отдых детей, туристические поездки во время каникул, приобретают подарки на праздники и оказывают другую посильную помощь, внимание и заботу. С прошлого года в Деревне создан попечительский совет под председательством депутата областного маслихата Ляны Турсыновой. Она и ее заместитель предприниматель Балзия Евенеева опекают коттедж №8, в котором проживают девять детей. – На время летнего периода для детей мы устраиваем экскурсии, поездки и походы, проводим профориентационную работу, ремонт в коттедже, – говорит Ляна Алексеевна. – Члены попечительского совета по-матерински и по-отечески заботятся о воспитанниках. Они не остаются без внимания. Члены совета Елена Уланова, Александр Ажгалиев и другие приглашают детей с их мамами на свои семейные ужины, торжества, чтобы они могли почувствовать домашний уют и тепло, внимание со стороны взрослых. Каждый предприниматель провел для воспитанников детской деревни небольшую экскурсию по предприятиям города. Так, ребята побывали на производстве питьевой воды в ТОО «Фирма Родник». Лично сама директор Лилия Хайруллина рассказала, как происходит весь процесс производства. Как готовят кондитерские и мучные изделия мальчишки и девчонки увидели и даже попробовали сами в кондитерской «Балзия». Посетили они «Экспо», «Полиграфсервис», АО «АгроРемМаш», чтобы знать, какие еще бывают профессии. Так, благодаря работе попечительского совета детского дома, улучшился не только комфорт учреждения, но и качество самого образовательного и воспитательного процесса. В ходе мероприятии были отмечены благодарственными письмами мамы, которые заботились о детях на протяжении 15 лет, спонсоры и шефы. Силами воспитанников была подготовлена концертная программа. Затем все собрались за праздничным столом, чтобы отметить общее День рождения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.