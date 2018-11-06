Авария произошла сегодня, 6 ноября, около 14.00, по проспекту Достык, напротив храма Христа спасителя, называемого в народе "золотой церковью". Пассажирский автобус №2 столкнулся с автомашиной "Хендай". Как рассказал водитель автобуса, он ехал по второй полосе в сторону остановки Юбилейная. - Неожиданно маленькая девочка начала переходить дорогу по пешеходному переходу. Справа от меня ехал джип, а слева - легковушка. Тут легковушка неожиданно подрезала меня и я ударил её в заднее крыло. Автобус был полный. Около 80 человек находились в салоне. Я уже пять лет вожу автобус. Всегда относился ответственно к своей работе. Впервые попал в ДТП, - рассказал водитель автобуса Нурбек. Водитель и пассажир легкового автомобиля от комментариев отказались, сославшись на то, что причины и виновников аварии установит следствие. К счастью, в ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции. Подробности аварии выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.