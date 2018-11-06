По словам и.о директора палаты предпринимателей ЗКО Ербола ИДЕНОВА, в ЗКО на разных этапах находятся 36 проектов государственно-частного партнерства. Из них на стадии объявления конкурсов и разработки документации находятся 12 проектов. - Среди тиражируемых по стране семи видам ГЧП в нашем регионе реализуется проекта. Это модернизация уличного освещения, модернизация и эксплуатация школьных столовых, открытие кабинета МРТ, строительство и эксплуатация врачебной амбулатории, - отметил Ербол ИДЕНОВ. Стоит отметить, что по аренде столовых с заменой оборудования по школам №5, 8, 9, 30 конкурсная документация уже готова. - Интерес со стороны предпринимателя ТОО "Отау АлАн" имеется. После внесения необходимых изменений министерства образования и науки РК данный проект будет реализован, - заявил руководитель палаты предпринимателей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.