При поддержке управления здравоохранения оториноларингологический блок Атырауской Областной больницы теперь полностью оснащен новейшим оборудованием. В частности, рабочее место лор-врача оснастили германским ЛОР-комбайном, который позволяет провести точную диагностику, лечение и профилактику заболеваний уха, горла и носа. Также жителям Атырау и Атырауской области стали доступны эндоскопические малоинвазивные операции на лор-органах благодаря приобретенной эндостойке с инструментарием российского производства, а также микроскопу для ушных слухоулучшающих реконструктивных операций. - Это даёт возможность делать пациентам малоинвазивные органосохраняющие плановые операции. Особенности такого оперативного вмешательства в том, что больные выздоравливают в кратчайшие сроки - в течение 3-5 дней, - рассказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева. Кроме того, 3 и 4 ноября в Атырауской областной больнице прошел мастер-класс, включавший в себя консультации и операции пациентам с хроническими гнойными риносинуситами, патологиями полости носа, нарушениями дыхания и обоняния. Обучение местных лор-врачей провел кандидат медицинских наук Алмас Амангалиев. - В течение двух дней было прооперировано 9 пациентов с различными патологиями носа и придаточных пазух. Также были проведены малоинвазивные органосохраняющие операции с применением эндоскопического оборудования. В послеоперационном периоде состояние больных отмечалось как удовлетворительное. В дальнейшем подобные операции будут проводиться местными лор-врачами, - уточнила Маншук Аймурзиева.