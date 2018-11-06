Дунгане – потомки хуэй, переселившихся в Казахстан и Среднюю Азию в конце 70-х – начале 80-х гг. ХIХ века из китайских провинций. Основные их занятия – земледелие, животноводство, птицеводство.

– Главной ролью Ассамблеи является поддержка мира и согласия в нашей многонациональной стране, – сказал заместитель председателя АНК ЗКО Гайса Капаков. – Сегодня Западно-Казахстанская область является общим домом для представителей более чем 100 национальностей. У каждого этноса одинаковые права и возможности, они стремятся не только к развитию мира и стабильности, но и к сохранению своих национальных культур. Немаловажная роль в этом вопросе принадлежит постоянным членам нашей Ассамблеи – этнокультурным объединениям, в том числе и дунганскому, проводящим определенную работу по полноценному развитию своей культуры, распространению идей духовного единства, укреплению и сохранению дружбы народа и межнационального согласия. – Дунгане произошли от арабов и китаянок, – рассказывает дунганка Хабиба Абдуллаева. – Поэтому язык, культура, танцы, традиции, национальная кухня и одежда очень схожи, только вера у нас мусульманская, как у арабов. История гласит, что император Тан пригласил три тысячи арабских воинов-богословов из Саудовской Аравии охранять свой трон. В борьбе с врагами арабы оказали решающую роль. Чтобы удержать их у себя, император отдал им в жены китаянок. Дети от этих браков стали называться «хуэйцзу» – «пошли домой». По другому преданию, они происходят от смешения тюркских племен с китайцами путем женитьбы на китаянках во времена Тамерлана, совершавшего в 1404 г. поход в Китай. Отсюда и объяснение слова «дунган» как искаженного китайцами тюркского слова «турган» – «оставшийся». В Китае в настоящее время проживает 10 млн. хуэйцзу, в Цнтральной Азии – 130 тысяч, в нашей республике живут более 55 тысяч дунган. Они в основном занимаются земледелием и торговлей. Республиканское дунганское этнокультурное объединение активно участвует в культурной и политической жизни нашей страны. При ассоциации объединения работает web-портал, с помощью которого все пользователи могут узнавать об истории, новостях в культурной жизни народа и общаться друг с другом. Сегодня с дунганами, проживающими в Казахстане, ведется работа по возрождению своей истории, языка и культуры. – Дунгане – очень малочисленный народ, – продолжает председатель дунганского объединения Танзиля Каримова. – Большая часть этнических дунган, а это 10 миллионов, 1 200 лет населяют Китай. Сегодня много представителей проживает на Юге Казахстана и в Киргизии. В Приуралье – семей 20. Но тем не менее, несмотря на нашу малочисленность, мы всегда вместе, живем единой семьей и очень дружно. Дунгане принимают активное участие в городских и областных мероприятиях. Во все времена доброе согласие между национальностями и народностями оценивалось как великое благо и признак большой мудрости. Ведь духовное согласие считается самой большой ценностью нашего общества. В связи с чем, уже стало традицией этнокультурных объединений области познавать культуру другого народа через такие культурно-массовые и общественно-политические мероприятия. В концертной программе разнообразные дунганские танцы показали ансамбль «Гулдер» (руководитель Г.Хафизова), танцевальный клуб «Достык», коллектив колледжа сервиса и технологий. Благодарственнными письмами от председателя этнокультурного общественнного обединения дунган были отмечены самые активные его члены. В рамках программы проведения недели культуры были проведены конкурсы рисунков и «Башмачи невесты» среди школьников и студентов. Победители были также отмечены призами и дипломами.