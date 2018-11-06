Жителям дома по пр. Абулхаир хана 101/1 нужно обратиться в специальную аккредитованную компанию для получения технического заключения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральска Каната УМРАЛИЕВА, 4 октября в их отдел поступило официальное письмо от председателя КСК "Управдом", который обслуживает пятиэтажку по пр. Абулхаир хана, 101/1. - Мы на основании этого письма выехали на место и визуально обследовали дом. Однако согласно закону, техническое обследование могут сделать только лишь аккредитованные организации. мы написали ответ на имя председателя КСК, где объяснили, что жители самостоятельно должны обратиться в аккредитованную организацию, - рассказал Канат УМРАЛИЕВ. Замруководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции пояснил, что далее все будет зависеть от того, какое решение вынесет компания, которая провела техобследование. - Если их специалисты вынесут решение, что стену можно отремонтировать, то жильцы могут произвести ремонт по программе "Модернизация ЖКХ", либо самостоятельно собрать деньги и сделать ремонт. Если же дом будет признан аварийным, то жильцы могут на общих основаниях встать в очередь на получение жилья, - сообщил Канат УМРАЛИЕВ. Нужно отметить, что панельный 4-подъездный дом был построен в 1990 году. Напомним, в доме по проспекту Абулхаир хана, 101/1 в одном из подъездов на стене появилась трещина. По словам жильцов дома, она увеличивается каждый день. В ПКСК "Управдом" посоветовали жителям обратиться в государственный архитектурно-строительный контроль. Именно это организация уполномочена проводить обследования технического состояния зданий. - Что мы можем сделать на те деньги, которые жители платят? Побелить и покрасить подъезд. Трещины возникли в доме из-за перепланировок квартир. Их никто не согласовывал. Дом дает осадку из-за подтоплений подвалов. Из-за этого идут трещины, - отметил инженер ПКСК «Управдом» Валерий Серебрянников. Жители дома сейчас просят ПКСК «Управдом» отчитаться за собранные деньги. В противном случае обещают обратиться в прокуратуру.  