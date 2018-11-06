По словам директора ТОО «Коммунальное ослуживание жилых домов» Зулкагиды Наубекова, на сегодня по государственной программе термомодернизации домов капитальный ремонт был проведен в 8 многоэтажках города. Средства на реконструкцию жилого фонда были выделены из местного бюджета. - На сегодня на возвратные средства капитальный ремонт проводится в четырех домах – по СМП 136 в домах под № 1,2 и 6, а также в микрорайоне Привокзальный 3а, дом 19а, - рассказал Зулкагида Наубеков. Кроме того, решением, принятым на последней сессии городского маслихата, на дополнительные средства, выделенные из местного бюджета, будет отремонтировано еще 3 дома: по ул.Гумарова, 88, мкр.Авагангард 3, дом №6, а также дом по ул.Кожакаева, 29. - На следующий год составлен список, куда уже вошли 40 домов, ПСД модернизации 20 многоэтажек уже составлена и проходит госэкспертизу. Их капитальный ремонт планируется завершить до конца 2020 года – до окончания срока реализации государственной программы по термомодернизации жилых домов, - уточнил Зулкагида Наубеков. Всего с начала действия государственной программы по термомодернизации, рассчитанной на 2011 – 2020 годы, в Атырау отремонтировано 110 многоквартирных жилых домов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.