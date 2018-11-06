Всего с начала действия государственной программы по термомодернизации, рассчитанной на 2011 – 2020 годы, в Атырау было отремонтировано 110 многоквартирных жилых домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора ТОО «Коммунальное ослуживание жилых домов» Зулкагиды Наубекова, на сегодня по государственной программе термомодернизации домов капитальный ремонт  был проведен в 8 многоэтажках города. Средства на реконструкцию жилого фонда были выделены из местного бюджета. - На сегодня на возвратные средства капитальный ремонт проводится в четырех домах – по СМП 136 в  домах под № 1,2 и 6, а также в микрорайоне Привокзальный 3а, дом 19а, - рассказал Зулкагида Наубеков. Кроме того, решением, принятым на последней сессии городского маслихата, на дополнительные средства, выделенные  из местного бюджета, будет отремонтировано еще 3 дома: по ул.Гумарова,  88, мкр.Авагангард 3, дом №6, а также дом по ул.Кожакаева, 29. - На следующий год составлен список, куда уже вошли 40 домов, ПСД модернизации 20 многоэтажек уже составлена и проходит госэкспертизу. Их капитальный ремонт планируется завершить до конца 2020 года – до окончания  срока реализации государственной программы по термомодернизации жилых домов, - уточнил Зулкагида Наубеков. Всего с начала действия государственной программы по термомодернизации, рассчитанной на 2011 – 2020 годы, в Атырау отремонтировано 110 многоквартирных жилых домов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК