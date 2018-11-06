Фото с сайта azh.kz По информации пресс-службы министерства юстиции, в пригородном селе Томарлы был эксгумирован труп мужчины, которого похоронили под именем Айгали Супугалиева. Теперь специальная комиссия проверит результаты экспертизы, которая показала 99-процентное совпадение похороненных останков и вернувшегося живым мужчины, — Прокуратура Атырау зарегистрировала материал в единый реестр досудебных расследований со ссылкой на статью 183 часть 1 УПК «Сообщение об уголовном правонарушении в средствах массовой информации». 4 ноября с участием судмедэксперта сотрудники ДНБПК произвели эксгумацию трупа. Ранее для генетического исследования были предоставлены образцы слюны и крови близких родственников Супугалиева, результат показал вероятность истинного родства на 99,92 процента. Подсчет экспертом не повторялся и вывод был дан в вероятной форме, — говорится в статье министерства юстиции. Отметим, что 20 июня 63-летний Айгали Супугалиев вышел из дома и не вернулся. Через некоторое время полиция вызвала родственников на опознание тела в морг, ДНК-экспертиза на 99,92 процента индентифицировала труп пропавшего мужчины.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.