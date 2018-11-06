Иллюстративное фото из архива "МГ" Специализированный следственный суд Актау удовлетворил ходатайство следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аманғалиева Серік Қалешұлы, сроком на два месяца удовлетворено. Аманғалиев С.Қ. подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления. Сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции 3 ноября 2018 года в 18.40 ч. на территории международного аэропорта г.Актау был задержан Аманғалиев С.Қ., у которого при себе было обнаружено и изъято денежные средства в общей сумме 115 000 Евро. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.