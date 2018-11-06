- Мы гордимся твоим успехом на прошедшем в Будапеште Чемпионате Мира. Это историческое событие для всей страны. Благодаря политике главы государства ежегодно увеличивается охват физической культурой и спортом населения, спортивные объекты становятся доступнее. Успехи наших спортсменов также служат сильнейшим стимулом для выбора молодым поколением казахстанцев здорового образа жизни, - отметил Бердыбек Сапарбаев, пожелав спортсмену крепкого здоровья и достижения новых высот в спорте. Глава региона вручил спортсмену сертификат на двухкомнатную квартиру в жилом массиве Батыс-2 г.Актобе от областной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы. В свою очередь Нурислам Санаев поблагодарил за теплый прием, пообещав и в дальнейшем прилагать все усилия для достижения высоких результатов. Как известно, в конце октября этого года в Будапеште прошел Чемпионат мира по вольной борьбе. По результатам первенства Нурислам Санаев стал первым в истории «вольником» из Казахстана, завоевавшим серебряную медаль Чемпионата мира в олимпийском весе. Отметим, Нурислам Санаев намерен принять участие в XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио. Для этого ему необходимо показать высокие результаты на Чемпионате Мира по видам борьбы в сентябре 2019 года в Астане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.