Иллюстративное фото из архива "МГ" Причинами увеличения трансферта из Национального фонда в 2019-2021 годах поинтересовался у министров депутат Мурат Бактиярулы на презентации проектов законов о республиканском бюджете и трансферте из Нацфонда на 2019-2021 годы в Сенате. - В прошлом году в ноябре мы приняли трёхлетний бюджет. В 2019 году гарантированный трансферт из Нацфонда был 2,3 трлн тенге, в этом году мы увеличим на 150 млрд, в 2020 году мы предусмотрели 2 трлн, а в этом году ещё на 300 млрд его увеличим. С чем это связано? Увеличились расходы или позиция, наш взгляд, изменились? Мы хотим из года в год уменьшить сумму, которую изымаем из Нацфонда, но тем не менее мы её увеличиваем, – сказал Мурат Бактиярулы, обращаясь к первому заместителю министра национальной экономики Руслану Даленову. Он ответил, что гарантированный трансферт из года в год, несмотря на корректировки, всё же уменьшается. В 2017 году он составил 2,8 трлн тенге, в 2018 году будет 2,6 трлн тенге, в 2019 году – 2 трлн 450 млрд тенге, в 2020 году – 2,3 трлн, в 2021 году – 2 трлн тенге. Поступления в Нацфонд за три года прогнозируют в размере около 3 трлн тенге. - Было принято решение о планомерном снижении гарантированного трансферта в целом, чтобы увеличить уровень накоплений в последующие годы. Чистые поступления в Нацфонд в 2019 году, разница между тем сколько мы отправим в Нацфонд и в виде гарантированного трансферта изымем, составляют 593 млрд тенге, в 2020 году – 746 млрд тенге и 2021 году – 1 трлн 106 млрд тенге, то есть гарантированный трансферт изымаем меньше. Поступления в Нацфонд увеличиваем, чистые сбережения увеличиваются. Увеличиваются также и валютные активы фонда. На конец года в долларах если говорить о 2018 годе – оценка 60,6 млрд долларов, а к 2021 году – более 67 млрд долларов по прогнозу будет, – пояснил он. Министр финансов РК Алихан Смаилов добавил, что небольшое увеличение изъятий из Нацфонда в ближайшие три года связано с реализацией поручений главы государства в рамках его послания 31 июля сообщалось, что трансферт из Нацфонда РК в 2019-2021 годах увеличили с 6,3 до 6,75 трлн тенге. Такие размеры гарантированного трансферта обеспечивают выполнение условия по неснижаемому остатку средств в Национальном фонде в размере 30% от прогнозного значения ВВП на конец соответствующего финансового года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.