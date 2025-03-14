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Социум

ТОП-50 компаний Казахстана лидирующих по уплате налогов

Министерство финансов Казахстана сформировало топ-50 компаний по размеру уплаченных в 2024 году налогов.
Кристина Кобина
ТОП-50 компаний Казахстана лидирующих по уплате налогов

Министерство финансов Казахстана сформировало топ-50 компаний по размеру уплаченных в 2024 году налогов.

  1. ТОО «Тенгизшевройл» – 3 трлн тенге;
  2. «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»  – 1,4 трлн тенге;
  3. АО «Мангистаумунайгаз» – 304,53 млрд тенге;
  4. АО «Народный банк Казахстана» – 259,07 млрд тенге;
  5. ТОО «Азиатский Газопровод» – 224,89 млрд тенге;
  6. ТОО «KAZ Minerals Aktogay» – 212,01 млрд тенге;
  7. филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» – 210,78 млрд тенге;
  8. АО «Озенмунайгаз» – 182,50 млрд тенге;
  9. ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» – 178,78 млрд тенге;
  10. ТОО »Филип Моррис Казахстан» – 167,84 млрд тенге;
  11. АО «Эмбамунайгаз» – 167,42 млрд тенге;
  12. АО «Каражанбасмунай» – 163,47 млрд тенге;
  13. ТОО «Джей Ти Ай Казахстан» – 160,47 млрд тенге;
  14. ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» – 154,57 млрд тенге;
  15. ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» – 142,64 млрд тенге;
  16. ТОО «Корпорация «Казахмыс» – 132,21 млрд тенге;
  17. АО «СНПС - Актобемунайгаз» – 127, 92 млрд тенге;
  18. ТОО «Kaspi Магазин» – 118,34 млрд тенге;
  19. ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» – 117,47 млрд тенге;
  20. филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед» – 114,35 млрд тенге;
  21. АО «Казахтелеком» – 114,17 млрд тенге;
  22. АО «Kaspi Bank» – 107,27 млрд тенге;
  23. ТОО «PSA» – 105,38 млрд тенге;
  24. филиал «Аджип Карачаганак Б.В.» – 105,03 млрд тенге;
  25. АО «Altyntau Kokshetau» – 96,52 млрд тенге;
  26. ТОО «Каратау» – 93,91 млрд тенге;
  27. АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» – 93,89 млрд тенге;
  28. ТОО «Совместное предприятие «Инкай» – 91,19 млрд тенге;
  29. АО «Национальная компания «КазМунайГаз» – 85,61 млрд тенге;
  30. ТОО "СП «Южная горно-химическая компания» – 80,77 млрд тенге;
  31. АО «Банк ЦентрКредит» – 77,73 млрд тенге;
  32. ТОО «КаР-Тел» – 71,01 млрд тенге;
  33. АО «Каспий нефть» – 70,54 млрд тенге;
  34. филиал «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани» – 65,06 млрд тенге;
  35. АО «Жасыл даму» – 64,91 млрд тенге;
  36. ТОО «Тойота мотор Казахстан» – 64,64 млрд тенге;
  37. ТОО «Совместное предприятие «Казгермунай» – 64,41 млрд тенге;
  38. АО «Совместное предприятие «Акбастау»– 63,88 млрд тенге;
  39. АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» – 60,69 млрд тенге;
  40. ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» – 59,65 млрд тенге;
  41. ТОО «Сенимди Курылыс» – 57,90 млрд тенге;
  42. ТОО «RG Gold» – 56,68 млрд тенге;
  43. АО «Единый накопительный пенсионный фонд» – 53,73 млрд тенге;
  44. ТОО «Совместное предприятие «Хорасан-U» – 53,49 млрд тенге;
  45. ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» – 52,01 млрд тенге;
  46. филиал «Лукойл оверсиз Карачаганак Б.В.» – 51,96 млрд тенге;
  47. АО «Национальная компания «QazaqGaz» – 50,98 млрд  тенге;
  48. ТОО «Добывающее предприятие «Орталық» – 50,27 млрд тенге;
  49. АО «KEGOC» – 49,21 млрд тенге;
  50. АО «Транснациональная компания «Казхром» – 46,76 млрд тенге.

Напомним, недавно 53 млрд тенге налогов доначислили казахстанским блогерам.

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