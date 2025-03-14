ТОП-50 компаний Казахстана лидирующих по уплате налогов

Министерство финансов Казахстана сформировало топ-50 компаний по размеру уплаченных в 2024 году налогов.
- ТОО «Тенгизшевройл» – 3 трлн тенге;
- «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» – 1,4 трлн тенге;
- АО «Мангистаумунайгаз» – 304,53 млрд тенге;
- АО «Народный банк Казахстана» – 259,07 млрд тенге;
- ТОО «Азиатский Газопровод» – 224,89 млрд тенге;
- ТОО «KAZ Minerals Aktogay» – 212,01 млрд тенге;
- филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» – 210,78 млрд тенге;
- АО «Озенмунайгаз» – 182,50 млрд тенге;
- ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» – 178,78 млрд тенге;
- ТОО »Филип Моррис Казахстан» – 167,84 млрд тенге;
- АО «Эмбамунайгаз» – 167,42 млрд тенге;
- АО «Каражанбасмунай» – 163,47 млрд тенге;
- ТОО «Джей Ти Ай Казахстан» – 160,47 млрд тенге;
- ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» – 154,57 млрд тенге;
- ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» – 142,64 млрд тенге;
- ТОО «Корпорация «Казахмыс» – 132,21 млрд тенге;
- АО «СНПС - Актобемунайгаз» – 127, 92 млрд тенге;
- ТОО «Kaspi Магазин» – 118,34 млрд тенге;
- ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» – 117,47 млрд тенге;
- филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед» – 114,35 млрд тенге;
- АО «Казахтелеком» – 114,17 млрд тенге;
- АО «Kaspi Bank» – 107,27 млрд тенге;
- ТОО «PSA» – 105,38 млрд тенге;
- филиал «Аджип Карачаганак Б.В.» – 105,03 млрд тенге;
- АО «Altyntau Kokshetau» – 96,52 млрд тенге;
- ТОО «Каратау» – 93,91 млрд тенге;
- АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» – 93,89 млрд тенге;
- ТОО «Совместное предприятие «Инкай» – 91,19 млрд тенге;
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» – 85,61 млрд тенге;
- ТОО "СП «Южная горно-химическая компания» – 80,77 млрд тенге;
- АО «Банк ЦентрКредит» – 77,73 млрд тенге;
- ТОО «КаР-Тел» – 71,01 млрд тенге;
- АО «Каспий нефть» – 70,54 млрд тенге;
- филиал «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани» – 65,06 млрд тенге;
- АО «Жасыл даму» – 64,91 млрд тенге;
- ТОО «Тойота мотор Казахстан» – 64,64 млрд тенге;
- ТОО «Совместное предприятие «Казгермунай» – 64,41 млрд тенге;
- АО «Совместное предприятие «Акбастау»– 63,88 млрд тенге;
- АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» – 60,69 млрд тенге;
- ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» – 59,65 млрд тенге;
- ТОО «Сенимди Курылыс» – 57,90 млрд тенге;
- ТОО «RG Gold» – 56,68 млрд тенге;
- АО «Единый накопительный пенсионный фонд» – 53,73 млрд тенге;
- ТОО «Совместное предприятие «Хорасан-U» – 53,49 млрд тенге;
- ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» – 52,01 млрд тенге;
- филиал «Лукойл оверсиз Карачаганак Б.В.» – 51,96 млрд тенге;
- АО «Национальная компания «QazaqGaz» – 50,98 млрд тенге;
- ТОО «Добывающее предприятие «Орталық» – 50,27 млрд тенге;
- АО «KEGOC» – 49,21 млрд тенге;
- АО «Транснациональная компания «Казхром» – 46,76 млрд тенге.
Напомним, недавно 53 млрд тенге налогов доначислили казахстанским блогерам.