Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 10 февраля в 16.30 члены мониторинговой группы и сотрудники полиции установили, что в ресторане "Султан Холл" по улице Баймуханова проводится массовое мероприятие. В торжестве участвовали около 100 человек. – Стоит отметить, что этот ресторан ранее был выявлен за нарушение карантинного режима. Собранные документы по данному факту будут направлены в Атырауское городское санитарно-эпидемиологическое управление. Работа в этом направлении продолжается, - сообщили в полиции. По предварительной информации, в ресторане проводилось мероприятие "Блогер года". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.