Toyota упала на бок после столкновения с легковушкой в Уральске (фото)

ДТП произошло сегодня, 31 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На пересечении улиц Гастелло и Михановой столкнулись два автомобиля марки Toyota и Honda. Со слов очевидцев, ДТП произошло ближе к полудню. - Автомобиль марки Toyota ехал по улице Гастелло, а автомобиль марки Honda по улице Михановой. Как произошло столкновение - мы не видели, лишь слышали сильный грохот, потому что живем в частном секторе поблизости. Говорят, водитель Toyota повредил плечо, его забрали на скорой, - рассказали местные жители. Водитель автомобиля Honda от каких-либо комментариев отказался. В пресс-служ