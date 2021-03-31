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Происшествия Социум

Toyota упала на бок после столкновения с легковушкой в Уральске (фото)

ДТП произошло сегодня, 31 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На пересечении улиц Гастелло и Михановой столкнулись два автомобиля марки Toyota и Honda. Со слов очевидцев, ДТП произошло ближе к полудню. - Автомобиль марки Toyota ехал по улице Гастелло, а автомобиль марки Honda по улице Михановой. Как произошло столкновение - мы не видели, лишь слышали сильный грохот, потому что живем в частном секторе поблизости. Говорят, водитель Toyota повредил плечо, его забрали на скорой, - рассказали местные жители. Водитель автомобиля Honda от каких-либо комментариев отказался. В пресс-служ
Кристина Кобина
Toyota упала на бок после столкновения с легковушкой в Уральске (фото)
ДТП произошло сегодня, 31 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
На пересечении улиц Гастелло и Михановой столкнулись два автомобиля марки Toyota и Honda. Со слов очевидцев, ДТП произошло ближе к полудню. - Автомобиль марки Toyota ехал по улице Гастелло, а автомобиль марки Honda по улице Михановой. Как произошло столкновение - мы не видели, лишь слышали сильный грохот, потому что живем в частном секторе поблизости. Говорят, водитель Toyota повредил плечо, его забрали на скорой, - рассказали местные жители. Водитель автомобиля Honda от каких-либо комментариев отказался. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на месте работают сотрудники полиции. - Кто нарушил ПДД - установит следствие, - отметили в пресс-службе ведомства.
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
Минивэн Toyota упал на бок после столкновения с легковушкой в Уральске
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ДТП

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