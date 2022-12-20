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Происшествия

Toyota упала с моста на развязке в Алматы

Водитель и двое его пассажиров пострадали. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в ночь на 20 декабря на дорожной развязке проспекта Рыскулова. - Водитель, управляя Toyota Camry, следовал по проспекту Рыскулова в западном направлении. На пересечении с улицей Кудерина, не справившись с рулевым управлением, он допустил наезд на металлическое ограждение с западной стороны. Продолжив движение, водитель допустил опрокидывание с моста, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы. В результате необычного ДТП пострадали водитель 2002 года рождения и два его пассажира 1999 и
Дана Рахметова
Toyota упала с моста на развязке в Алматы
Водитель и двое его пассажиров пострадали.
Женщину насмерть сбили в Уральске
Женщину насмерть сбили в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в ночь на 20 декабря на дорожной развязке проспекта Рыскулова.
- Водитель, управляя Toyota Camry, следовал по проспекту Рыскулова в западном направлении. На пересечении с улицей Кудерина, не справившись с рулевым управлением, он допустил наезд на металлическое ограждение с западной стороны. Продолжив движение, водитель допустил опрокидывание с моста, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
В результате необычного ДТП пострадали водитель 2002 года рождения и два его пассажира 1999 и 2003 годов рождения. Они госпитализированы в больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы

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