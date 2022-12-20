Toyota упала с моста на развязке в Алматы

Водитель и двое его пассажиров пострадали. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в ночь на 20 декабря на дорожной развязке проспекта Рыскулова. - Водитель, управляя Toyota Camry, следовал по проспекту Рыскулова в западном направлении. На пересечении с улицей Кудерина, не справившись с рулевым управлением, он допустил наезд на металлическое ограждение с западной стороны. Продолжив движение, водитель допустил опрокидывание с моста, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы. В результате необычного ДТП пострадали водитель 2002 года рождения и два его пассажира 1999 и