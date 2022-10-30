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Происшествия

Трагедия в Сеуле: информация о пострадавших казахстанцах не поступала

В результате давки погиб 151 человек. Фото 태평선 в Twitter Давка началась в узком переулке в районе Итхэвон города Сеул в Южной Корее при праздновании Хэллоуина. Он впервые за три года отмечался без ковидных ограничений. Что вызвало волну толпы, официально не сообщается. Но некоторые местные СМИ отмечают, что информация о некой знаменитости вызывала ажиотаж и люди устремились в этот район. В результате трагедии, по последним данным погиб 151 человек, ещё 82 пострадали. В МИД Казахстана информировали, что на настоящее время информация о пострадавших гражданах РК не поступала. - Консульский отд
Дана Рахметова
Трагедия в Сеуле: информация о пострадавших казахстанцах не поступала
В результате давки погиб 151 человек.
Трагедия в Сеуле: информация о пострадавших казахстанцах не поступала
Трагедия в Сеуле: информация о пострадавших казахстанцах не поступала
Фото 태평선 в Twitter Давка началась в узком переулке в районе Итхэвон города Сеул в Южной Корее при праздновании Хэллоуина. Он впервые за три года отмечался без ковидных ограничений. Что вызвало волну толпы, официально не сообщается. Но некоторые местные СМИ отмечают, что информация о некой знаменитости вызывала ажиотаж и люди устремились в этот район. В результате трагедии, по последним данным погиб 151 человек, ещё 82 пострадали. В МИД Казахстана информировали, что на настоящее время информация о пострадавших гражданах РК не поступала.
- Консульский отдел посольства РК в Республике Корея переведён в круглосуточный режим работы. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учёте, - говорится в сообщении.
Экстренные контакты оперативного штаба при консульском отделе
  • рабочий телефон: +82 2 379 9714, +82 2 394-9716;
  • мобильный телефон: +82 10 6682 2992, +82 10 6542 7771;
  • email: seoul@mfa.kz;
  • адрес: 53 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809 서울시 용산구 장문로 53, 140-809.
РИА Новости сообщают, что в Сеуле погибли две гражданки России. Всего среди жертв 19 иностранцев. Также местные власти получили 270 заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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