Трагедия в Сеуле: информация о пострадавших казахстанцах не поступала

В результате давки погиб 151 человек. Фото 태평선 в Twitter Давка началась в узком переулке в районе Итхэвон города Сеул в Южной Корее при праздновании Хэллоуина. Он впервые за три года отмечался без ковидных ограничений. Что вызвало волну толпы, официально не сообщается. Но некоторые местные СМИ отмечают, что информация о некой знаменитости вызывала ажиотаж и люди устремились в этот район. В результате трагедии, по последним данным погиб 151 человек, ещё 82 пострадали. В МИД Казахстана информировали, что на настоящее время информация о пострадавших гражданах РК не поступала. - Консульский отд