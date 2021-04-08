Трамадол в бауырсаках пытались передать заключенным в Атырау

Мучные изделия с "сюрпризом" предназначались подозреваемому в краже, который содержится под стражей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области, 8 апреля в следственный изолятор пытались передать бауырсаки, внутри которых были спрятаны таблетки белого цвета. – Незаконную посылку хотели передать мужчине, который подозревается в краже и находится под стражей в следственном изоляторе УК-157/1. Немедленно на место вызвали оперативно-следственную группу управления полиции. Изъятые препараты были направлены на судебно-медицинскую экспертизу, -