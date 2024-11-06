Трамп заявил о победе на президентских выборах в США

Трамп считает результат выборов «политической победой, которую прежде не знала история США». Он также заявил, что его второй президентский срок станет «поистине золотой эпохой» в истории страны.

— Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными, и теперь ясно, что мы добились самого невероятного политического события. Посмотрите, что произошло, это ли безумие? Но это политическая победа, какой наша страна никогда не видела, ничего подобного. Я хочу поблагодарить американский народ за необыкновенную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом, — заявил Трамп.

Как сообщает Reuters, Дональд Трамп объявил себя победителем президентских выборов 2024 года, после того как Fox News спрогнозировал его победу над Камалой Харрис.

— Америка дала нам мощный мандат. Народ снова сделал свой выбор, и теперь мы будем работать над тем, чтобы вернуть нашей стране силу и безопасность. Нас поддержали люди из всех слоёв общества. Те, кто видит, что нам нужно будущее, где Америка снова станет сильной, где американцы будут на первом месте. Я знаю, что люди устали от растущих цен. Мы вернём контроль над экономикой и создадим условия для благополучия всех американцев, — заявил Трамп.

Хотя официальные итоги ещё не подведены, данные Edison Research показывают, что Трамп лидирует в ряде «колеблющихся» штатов, включая Пенсильванию, Северную Каролину и Джорджию. Это уже укрепило его позиции, и он близок к победе.

Камала Харрис воздержалась от выступления перед собравшимися в Университете Говарда, где она училась. Её заместитель Седрик Ричмонд заявил, что Харрис выступит позже, так как «подсчёт голосов ещё продолжается».

СМИ с республиканским уклоном Fox News ранее спрогнозировало победу Трампа, назвав её «ошеломляющей». Как отмечает телеканал, Трамп станет вторым человеком в истории США, который дважды становился президентом, после Гровера Кливленда.