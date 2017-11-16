Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя транспортного прокурора Дениса ВОЕВОДКИНА, в основном кражи на вокзале происходят из-за беспечности самих потерпевших. - Всего на вокзале произошло 15 краж. Общий материальный ущерб составил 1,5 млн тенге. Из всех зарегистрированных краж 3 произошли в поездах и 8 на железнодорожных вокзалах. В основном воруют сотовые телефоны, личные вещи, металл предприятий транспорта и дизельное топливо, - пояснил Денис ВОЕВОДКИН. - Наиболее криминогенными местами являются перроны и железнодорожные вокзалы. Большое число краж заместитель начальника ЛОВД Сакен ДЖАБАЕВ объяснил малочисленностью штата. - У нас всего пять человек курируют приход поездов - такое количество сотрудников очень мало для большого большого потока людей. Мы уже направляли письмо в ДВД, чтобы они нам посодействовали в этом, но пока нет ответа, - сообщил Сакен ДЖАБАЕВ. На что транспортный прокурор г. Уральск Жаналык ЕЛАМАНОВ заявил, что на время прибытия поездов можно брать охранников, которые стоят на входе и выходе на вокзал. - Там 16 человек стоят, охраняют два выхода. Можно же восемь человек снять и отправить на перроны во время прибытия поездов. Тем более в тоннеле вокзала досмотровое оборудование еще не запущено, и эти восемь человек просто ничего не делают, - заявил Жаналык ЕЛАМАНОВ. - Вы вообще какие-нибудь меры по профилактике принимаете? Ваши видеоролики транслируются по телевизору, диагональ которого в разы меньше того, где показывают рекламу ваши арендаторы. Поэтому на мизерном экране ничего не видно и уж тем более не слышно. Я часто бываю на вокзале и ни разу не слышал, чтобы по громкоговорителю объявляли о каких-то мерах безопасности. Представители руководства вокзала обещали разобраться и предпринять необходимые меры.